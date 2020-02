Un Inter piena di riserve, specialmente in difesa, ma con una stella in più dal primo minuto, il centrocampista danese Eriksen, in grado di dare fantasia e freschezza al reparto offensivo. I nerazzurri sono pronti a sfidare il Ludogorets alle 18.55, per la gara di andata dei sedicesimi di Europa League, in diretta su Sky Sport. Di seguito le formazioni ufficiali:

LUDOGORETS (4-3-3): Iliev; Cicinho, Terziev, Grigore, Nedyalkov; Dyakov, Anicet Abel, Cauly; Marcelinho, Swierczok, Wanderson.

INTER (3-5-2): Padelli; Godin, Ranocchia, D’Ambrosio; Moses, Vecino, Borja Valero, Eriksen, Biraghi; Martinez, Sanchez.