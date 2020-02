L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sull’ultimo arrivato in casa Palermo, Lorenzo Lucca, che ha bagnato il proprio esordio col gol nella sfida contro il Biancavilla. La mamma afferma: «Palermo? Una doccia fredda, in un attimo abbiamo dovuto preparargli le valigie. Non vediamo l’ora di andarlo a trovare. Gli abbiamo fatto i complimenti perché ha reagito così ad un periodo difficile. E’ contento, spera sia l’inizio di una stagione di gol, si trova molto bene con i compagni e a Palermo, “dove tutto è fantastico”, le sue parole. Abbiamo capito che è cresciuto più di quanto pensassimo».