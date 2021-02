Intervenuto in conferenza stampa al termine del match contro il Catanzaro, Cristiano Lucarelli, tecnico della Ternana, si è espresso così in merito alla sconfitta della sua squadra:

«E’ una sconfitta che ci fa pensare e dire che il campionato è tutto da giocare. Abbiamo perso con merito, cadevamo da soli in mezzo al campo. E’ una di quelle giornate che sapevamo sarebbe arrivata. Riconosco che non abbiamo fatto nulla per rimediare a questa sconfitta. Loro ci hanno creduto più di noi.





Abbiamo giocato senza troppa convinzione, ogni duello lo abbiamo perso. Non bisogna drammatizzare ma questa giornata ci deve far riflettere. Ogni tanto perdere ti fa capire che questo campionato va ancora giocato e sudato. Nel calcio non c’è nulla per scontato finche la matematica non ti da le certezze.

A volte bisogna riconoscere merito agli avversari che pur, non tirando in porta, ci ha creduto più di noi. Anche noi non abbiamo avuto conclusioni degne di nota. La partita poteva finire benissimo sul pari ma spesso le motivazioni le fanno da padrone soprattutto in questo momento del campionato. Un loro dirigente mi ha detto che “la partita” per loro era oggi. Io mi auguro che lo sia anche mercoledì.

Questa sconfitta per certi versi potrebbe essere anche liberatoria. Negli occhi dei ragazzi ho visto dispiacere è ovvio, abbiamo perso contro un avversario forte. Dobbiamo leccarci le ferite e riscattare questo ko. Sono giornate che capitano, le scelte sono risultate tutte sbagliate: non ne abbiamo presa una sui contrasti, tanti errori nei passaggi e poca incisività. Quindi classica giornata storta».