Intervenuto in conferenza stampa, Cristiano Lucarelli, mister della Ternana, è tornato sulla sconfitta subita dalla sua squadra contro il Catanzaro. Ecco le sue parole:

«I ragazzi sono dispiaciuti. Abbiamo perso contro una squadra forte che non ha avuto continuità di risultati. La sconfitta è brutta per la prestazione che non c’è stata, ma lo dico senza polemica.





Sbagli appoggi e passaggi, tutte le scelte. Meglio che sia successo tutto insieme. Nessuno si salva, compreso me ed il mio staff, ho visto cose che non avevo mai visto».