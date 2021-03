Cristiano Lucarelli, allenatore della Ternana, ha parlato della sfida al Bari in conferenza stampa.

Ecco quanto riportato da "Ternananews.it":





«Non so quali sono i loro obiettivi in questo momento. Se venire a fare una partita per cercare di vincerla o per contenere. Noi questo non possiamo saperlo. Al di la di quello che prepareranno loro per me è importante quello che pensiamo noi e prepariamo noi. E’ una partita importante. Non è una partita decisiva anche perché ci sono da qui alla fine 30 punti in palio. E’ una partita strategica come tappa di avvicinamento al rush finale che è quello che interessa più a tutti. Domani ci vuole una prestazione di grande maturità, cercando di provare di vincere la partita come vorranno fare loro e cercando di essere saggi nella gestione della partita».