«La gara è importantissima, è la partita di cartello della giornata, contro una squadra costruita ,come noi, per vincere il campionato. Il Covid ha sicuramente penalizzato la stagione del Palermo, ma in termini di squadra e di allenatore, Boscaglia è un allenatore di categorie superiori. Sicuramente sarà un match difficile, è una partita molto stimolante, dobbiamo andare lì e cercare di fare la Ternana».

Queste le parole di Cristiano Lucarelli, allenatore della Ternana, rilasciate a “Cusano tv” nel pre gara di Palermo-Ternana.