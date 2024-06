Lotito ha chiamato anche lui: stiamo pensando a te per la panchina della Lazio | Max Allegri è già un lontano ricordo

Il presidente laziale fa fuori il tecnico livornese dalla corsa per guidare la squadra, e ha messo nel mirino un altro profilo di livello.

Sono giorni di grande caos in casa biancoceleste per il tema riguardante la panchina. Dopo un lungo tiro e molla infatti la corda tirata da un lato da mister Igor Tudor e dall’altro dal presidente Claudio Lotito si è spezzata. Il tecnico croato ha deciso di dimettersi a fronte di un contratto valevole fino al 2025. Una decisione presa con grande autorità, e che è dovuta alle solite divergenze di mercato avute con il patron degli Aquilotti.

Già l’addio di Kamada ha fatto storcere il naso pesantemente all’ex Marsiglia ed Hellas Verona, ma la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata quella delle richieste. Tudor voleva cinque nomi nello specifico per rinforzare la rosa, ma il numero uno del club è apparso restio di fronte a queste richieste, e di conseguenza il rapporto tra i due si è interrotto bruscamente.

Di conseguenza ai piani alti di Formello la dirigenza si è già messa al lavoro per trovare il nuovo allenatore, e come al solito in questi casi i n0mi accostati sono stati davvero parecchi. Tra questi c’era anche quello di Max Allegri, liberatosi da poco dalla Juventus. Ma il profilo dell’ex bianconero sembra essere saltato definitivamente per varie ragioni, che hanno portato Lotito a chiamare un altro mister a sorpresa.

Il nuovo nome per il futuro laziale

La possibilità di prendere Allegri per la Lazio si sta affievolendo sempre di più. Sono due gli ostacoli per arrivare al livornese: uno riguarda l’ingaggio percepito, troppo alto per le casse biancocelesti, e l’altro invece è dato dal clamoroso interesse del Milan nei suoi confronti nelle ultime ore.

Per questo motivo dunque il patron Claudio Lotito avrebbe deciso di abbandonare questa pista, e di concentrarsi su un nuovo nome. Si tratta di Fabio Cannavaro.

Nuova chance per l’ex difensore?

Nello scorso aprile Cannavaro è approdato ad Udine, allenando per la prima volta in Serie A, ed è riuscito a salvare la squadra della famiglia Pozzo, che navigava in piena zona retrocessione.

Adesso, nonostante i discorsi con i friulani per il rinnovo stiano continuando, per lui si potrebbe presentare la chance di salire di livello, passando in un club con ambizioni più alte come la Lazio.