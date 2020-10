«Nemmeno noi ci aspettavamo una partenza così. In queste gare potevamo vincere con qualche gol in più di scarto. I punti che abbiamo in classifica sono meritati per quello che si è visto.

Tuttavia dobbiamo restare sul pezzo e ragionare sulla singola partita. Pensare di aver fatto qualcosa di grande sarebbe un errore mortale.





Credere di poter puntare ad un obiettivo diverso dopo tre gare, vuol dire andare incontro a brutte figure. Serve umiltà». Queste le parole di Filippo Lorenzini, difensore della Turris, rilasciate ai microfoni di “Metropolis” in merito alla partenza sprint avuta dalla squadra campana.