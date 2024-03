Lommel, De Busser: «Palermo di grande ispirazione per noi, Sicilia isola magnifica»»

Attraverso un’intervista doppia pubblicata dal Palermo, il calciatore del Lommel, , in compagnia di Matteo Brunori ha rilasciato le seguenti parole:

«Penso che stiamo attraversando un buon periodo di forma. Adesso siamo secondi in campionato e ci aspettano quattro finali. Finora abbiamo vissuto una buona stagione con un po di alti e bassi ma non credo che sia cosi strano. Guardiamo avanti, essere qui ci permette di preparare al meglio queste ultime partite. Non vedo l’ora di giocarle e ottenere un risultato positivo. Abbiamo una buona squadra con un giusto mix di calciatori giovani ed esperti. Io cerco di creare un legame tra loro in modo naturale. Siamo proprio un bel gruppo e stiamo giocando ai vertici della seconda serie belga, è una squadra composta da bravi ragazzi e non posso che augurare il meglio ad ognuno di loro. Spero che finiremo nel migliore dei modi questa stagione perche ce lo meritiamo. Penso che essere qui a Palermo sia una grande opportunità per noi, anche per vedere le strutture a loro dispiosizione. C’è un bel legame tra tutti i club del City, ci sentiamo come una famiglia ed è bello che ci sia questa condivisione. Spero che il Palermo possa venirci a trovare in futuro, esperienze come queste sono una grande opportunità. È un orgoglio far parte del CFG, diamo sempre il massimo per essere una squadra migliore e lo stesso vale per tutte le altre squadre del gruppo. Per noi è magnifico e spero che anche a loro faccia piacere averci nella stessa famiglia. Vedere le strutture del Palermo è di grande ispirazione per noi e spero che a breve anche il Lommel possa avere un impianto simile. La Sicilia è un’isola magnifica, c’è tranquillità e pace, ci sono buoni campi da calcio qui e il tempo è incredibile. Posso solo spendere belle parole su Palermo, le persone qui sono molto amichevoli, ci sentiamo i benvenuti. L’atmosfera è perfetta, tutta la squadra ha visitato il museo e lo stadio, spero di tornare in futuro».