Marcello Carli, ds del Parma, è a rischio.

Secondo quanto riporta “Sportitalia”, sia la dirigenza americana che D’Aversa sarebbero scontenti degli acquisti fatti da Carli. In particolare questi rinforzi sarebbero giunti tardi e a detta dell’allenatore, sarebbero giocatori non pronti per il massimo campionato italiano. Subito dopo il mercato Carli potrebbe essere esonerato dal Parma, il sostituto potrebbe essere l’ex Catania e Palermo, Pietro Lo Monaco.