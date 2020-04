«La FIGC vuole ricominciare in serie A per i motivi che ben si conoscono. Se saltano i diritti televisivi, oltre ai contenziosi che si originerebbero, ci sarebbe un crollo a cascata di tutto il sistema. Il protocollo reso noto negli ultimi giorni non è applicabile in B ed in C, ecco per la la Federazione vuole procedere per una ripresa scaglionata, ‘privilegiando’ la massima serie. Io personalmente credo che sia più sensato riprendere solo quando tutto sarà finito, addirittura sarebbe meglio non ricominciare affatto. A settembre comincerà una nuova stagione, da affrontare per una buona parte a porte chiuse. Bisogna evitare che questo virus torni in circolazione». Queste le parole di Pietro Lo Monaco, ex ad del Catania, rilasciate ai microfoni di “Radio Punto Novo” in merito alla ripresa dei campionati.