“Lo ha esonerato”: l’addio rivelato in diretta | È successo tutto dopo il big match

Rivelazione da non credere arrivata dopo la super sfida di campionato, che ha visto dunque il tecnico ricevere il ‘benservito’ davanti agli occhi di migliaia di spettatori.

Il 27esimo turno di Serie A ha visto giocarsi diversi big match. Venerdì sera sono scese in campo Lazio e Milan, con i rossoneri che si sono imposti allo stadio Olimpico per 1-0 al termine di una gara ricca di polemiche e colpi di scena, che hanno portato a ben tre espulsioni in casa biancoceleste e ad un parapiglia finale.

Nel pomeriggio di domenica invece si è giocata la sfida Champions League tra le due outsider del campionato, ovvero Atalanta e Bologna, che si sono date battaglia al Gewiss Stadium. Sono stati proprio i felsinei ad avere la meglio e a proseguire la loro clamorosa e inaspettata rincorsa alla coppa dalle grandi orecchie, imponendosi per 2-1.

Domenica sera invece è stata la volta di Napoli-Juventus. I campioni d’Italia in carica hanno vinto 2-1 al termine di una partita molto bella e ricca di occasioni da gol sia da una parte che dall’altra. Quanto è accaduto al termine della super sfida di giornata però ha lasciato davvero tutti senza parole. L’allenatore infatti è stato esonerato praticamente in diretta dopo la partita, davanti a migliaia di persone che hanno assistito alla scena.

Decisione già presa sul mister

Al termine della gara dell’Olimpico tra Lazio e Milan, nonostante i rossoneri abbiano ottenuto i tre punti, si sono scatenate le voci, ormai sempre più frequenti, su un possibile esonero di Stefano Pioli. Nel rientrare negli spogliatoi infatti il tecnico emiliano ha incrociato Zlatan Ibrahimovic, che lo ha salutato con una fredda stretta di mano ed una pacca sulla spalla.

Un atteggiamento quello da parte del dirigente rossonero che secondo molti sa di esonero. Sotto un video della scena che è circolato in rete infatti un tifoso milanista ha scritto ”Lo ha esonerato”, riferendosi al gelido saluta tra i due.

Pioli-Milan, è un addio sempre più annunciato

Tutti questi piccoli particolari non fanno che aumentare le voci su un possibile addio del tecnico emiliano al termine della stagione in corso.

La società rossonera infatti ha intenzione di cambiare guida tecnica anche visti gli scarsi risultati ottenuti quest’anno, e, con Pioli che ha ormai più di un piede e mezzo fuori da Milanello, i candidati alla panchina pullulano.