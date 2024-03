DAZN: le migliori gare femminili saranno fruibili gratuitamente

Come riportato da TMW, DAZN lancia “Un Nuovo Palco Per Il Calcio Femminile”. La piattaforma ha deciso di includere nella lista di eventi fruibili in app in modalità gratuita le migliori competizioni di calcio femminile da tutto il mondo tra cui una selezione di partite della Serie A eBay Femminile, Liga F, Women’s Super League, Women’s Premier League e tutte le partite della UEFA Women’s Champions League.

Ha dichiararlo è il Co-CEO dello sport femminile di DAZN Hannah Brown, con le seguenti parole:

«Il calcio femminile è di fronte a un bivio. Vediamo due possibili futuri. In uno, gli stakeholder si “alleano” per costruire insieme un importante giro d’affari intorno al calcio femminile, portandolo ad avere l’attenzione globale che merita. Nell’altro, i progressi procedono lentamente e si rischia di perdere un’occasione straordinaria per accelerarne la crescita. Il calcio femminile ha un notevole potenziale commerciale e questa opportunità deve essere colta adesso”. Brown, infine, aggiunge: “certamente, fare tutto questo richiede una mentalità da capitale di rischio, con un orizzonte di investimento di diversi anni».