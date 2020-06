Ecco qui di seguito le parole di Cosimo Sibilia, presidente della Lega Nazionale Dilettanti, intervenuto a “TMW Radio”: «Siamo impegnatissimi a risolvere le questioni all’ordine del giorno, la lega dilettanti deve ripartire il primo luglio, con la conclusione dei campionati al 30 giugno. Quando ci sarà qualcosa di maturo nel ragionamento lo dirò, ma si tenga presente che oggi non mi pongo questa questione, sono concentrato in ottica di sistema per risolvere i problemi del calcio italiano. Punto primo: le riforme, io sono stato soddisfatto dell’operato di Gravina, adesso però bisogna ragionare sul da farsi.

Sento discutere delle percentuali nel Consiglio Federale, noi siamo un 34% e i professionisti altrettanto 34%, ma se mi vengono a dire che la Serie A pesa poco, è una questione che devono risolversi tra loro. Il fatto è che non possiamo mantenere cento squadre professionistiche, diamo il giusto merito alla Serie A. Noi siamo sostenuti da piccoli imprenditori, artigiani, sono questioni da 1000 e 2000 euro, finanziamenti più facili se riparte il paese. A parte ciò, dobbiamo riconoscere il ruolo della Serie A, riducendo le società professionistiche e dare possibilità a tutti di sentirsi parte integrante nel nostro movimento».