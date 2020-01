Michel Morganella ed il Livorno potrebbero presto separarsi. Secondo quanto evidenziato da “Tuttomercatoweb”, la società amaranto avrebbe in mente di ringiovanire la squadra cedendo i giocatori più avanti con l’età. Si prospetta quindi un addio quasi sicuro per il difensore ex Palermo che, insieme al proprio entourage, è alla ricerca di una nuova sistemazione.