Il tecnico del Lecce, Liverani, si è soffermato sulla situazione legata al Coronavirus e gli accorgimenti in atto in serie A: «Quella che stiamo vivendo è sicuramente una situazione di emergenza per tutto il Paese e tutti noi. È un qualcosa di straordinario e dobbiamo seguire le direttive, avendo accortezza. Il calcio è uno sport che vive di emozioni e passioni e avere uno stadio pieno è uno stimolo. Certamente quando una decisione riguarda tutti la si accetta con i suoi pregi e difetti, fermo restando che la prevenzione è la priorità su tutto».