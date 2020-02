L’ex capitano del Palermo, Liverani, è stato accostato al Napoli per la prossima stagione. Il tecnico avrebbe “stupito” De Laurentiis dopo la vittoria al San Paolo. Ecco le parole dello stesso Liverani rilasciate a “Sky Sport” a tal proposito: «Credo che avere giudizi positive o attestati di stima è un motivo di orgoglio in questo mondo. Faccio questo sport da sempre e so come vanno le cose: nel momento migliore c’è tanto intorno e nel momento negativo c’è meno. Parlare di futuro ora è prematuro: pensiamo a coronare questo triennio nel modo migliore, con la salvezza che sarebbe qualcosa di storico per questa piazza. Poi vedremo quel che succederà ma ora l’obiettivo è questo».