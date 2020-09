Oggi è la giornata della presentazione dei calendari dei tre gironi di serie C 2020/2021.

1A GIORNATA – Avellino-Turris Catania-Paganese Cavese-Vibonese Juve Stabia-Monopoli Potenza-Catanzaro Teramo-Palermo Ternana-Viterbese Trapani-Casertana Virtus Francavilla-Bari

2A GIORNATA – PALERMO-POTENZA

3A GIORNATA TERNANA-PALERMO

4A GIORNATA PALERMO-AVELLINO

5A GIORNATA X-PALERMO

6A GIORNATA PALERMO-TURRIS

7A GIORNATA CATANZARO-PALERMO

8A GIORNATA PALERMO-VITERBESE

9A GIORNATA PALERMO-CATANIA

10A GIORNATA JUVE STABIA-PALERMO

11A GIORNATA PALERMO-PAGANESE

12A GIORNATA TRAPANI-PALERMO

13A GIORNATA PALERMO-MONOPOLI

14A GIORNATA Y-PALERMO

15A GIORNATA PALERMO-CASERTANA

16A GIORNATA VIBONESE-PALERMO

17A GIORNATA PALERMO-BARI

18A GIORNATA CAVESE-PALERMO

19A GIORNATA PALERMO-VIRTUS FRANCAVILLA

Il sorteggio inizierà alle ore 17.00. Segui i nostri aggiornamenti in diretta testuale per scoprire il calendario del Palermo FC.