LIVE SERIE B PALERMO-SAMPDORIA 1-1

Si chiude sull’1-1 il primo tempo tra Palermo e Sampdoria, in una sfida intensa al Renzo Barbera. I padroni di casa, spinti dall’entusiasmo del pubblico, hanno creato diverse occasioni pericolose senza però riuscire a concretizzare.

Al 39′, è arrivata la beffa per i rosanero: un pasticcio difensivo firmato Nikolaou ha permesso all’ex rosanero Gennaro Tutino di sbloccare il risultato per la Sampdoria, gelando lo stadio. Ma la reazione del Palermo non si è fatta attendere: nei minuti di recupero, Federico Di Francesco ha trovato il gol del pareggio con un destro a giro preciso, che ha rimesso in equilibrio il match proprio prima del fischio dell’intervallo.

Ecco la cronaca live testuale del match:

SECONDO TEMPO

83‘ – Doppio cambio per Sottil: fuori La Gumina e Venuti, dentro Depaoli e Leonardi.

80‘ – Calcio di punizione per i rosanero: alla battuta va Ranocchia che tenta un tiro-cross ma finisce fuori.

78′ – Altri due cambi tra le fila del Palermo: dentro Appuah e Di Mariano, fuori Insigne e Di Francesco.

72‘ – Di Francesco ci riprova ma stavolta non centra il bersaglio. Il numero 17 su suggerimento di Ceccaroni dalla rimessa laterale sferra un destro ma finisce fuori.

67′ – Anche Dionisi effettua due sostituzioni e manda in campo Vasic e Le Douaron rilevando Verre ed Henry.

65′ – Doppio cambio per Sottil: Pedrola e Akinsanmiro lasciano il posto a Sekulov e Benedetti.

64‘ – Doveri viene chiamato al Var per rivedere l’azione: tutto annullato, il direttore di gara torna sui suoi passi e fischia punizione per i doriani.

62‘ – Sampdoria in dieci uomini. Nel corso di un contropiede Ferrari atterra Segre con un fallo da ultimo nuovo, Doveri estrae il rosso diretto e assegna un calcio di punizione ai rosanero dal limite dell’area.

57‘ – Diakitè viene atterrato sulla fascia, calcio di punizione per i rosanero. Punizione che batte sempre Ranocchia, mette in mezzo e la palla finisce tra i piedi di Insigne che calcia e viene ribattuta.

56′ – Ranocchia ancora al tiro: il numero 10 rosanero raccoglie fuori area e calcia verso la porta, Silvestri vola ancora una volta ed evita il gol.

55′ – Sugli sviluppi di una rimessa laterale Henry riceve in area, tenta un tiro-cross ma la palla finisce fuori.

51‘ – Il Palermo conquista un calcio di punizione. Alla battuta va Ranocchia che calcia direttamente in porta costringendo Silvestri a mettere in angolo.

50‘ – Il Palermo reagisce con Ceccaroni che ruba palla e fa ripartire la squadra. La palla però finisce in rimessa.

48‘ – La Sampdoria inizia la ripresa proiettandosi in attacco e con La Gumina conquista un calcio d’angolo. Calcia Pedrola che va direttamente in porta ma la palla finisce sull’esterno della rete.

46′ – Riprende il match al Barbera.

PRIMO TEMPO

45′ + 2′ GOOOOL PALERMO!! Di Francesco dalla distanza e con un destro a giro pareggia i conti allo scadere del secondo minuto di recupero.

45‘ – Vengono assegnati 2’ di recupero.

44‘ – Ranocchia batte un calcio d’angolo, la mette in mezzo ma la palla viene spazzata.

42‘ – I rosanero vanno a caccia del riscatto e tornano in attacco: Di Francesco la mette in mezzo per Henry, il francese la passa in direzione Segre ma la palla viene intercettata.

39‘ – Gol Sampdoria! Pasticcio in difesa per Nikolaou, Tutino in area ne approfitta e va a segno.

37‘ – Calcio d’angolo conquistato dal Palermo: Insigne batte dietro per Segre, che calcia in area ma la palla viene ribattuta.

34‘ – Diakitè con uno slancio entra in area di rigore e viene atterrato da un avversario, tutto regolare per Doveri che lascia proseguire tra le proteste del terzino e del pubblico del Barbera.

33‘ – Sugli sviluppi dell’angolo doriano il Palermo riparte in contropiede: Di Francesco riceve sulla fascia e si accentra puntando l’uomo, calcia di destro ma la spedisca dritto tra le braccia del portiere avversario.

32‘ – Rinvio sbilenco di Baniya e la Sampdoria conquista il primo angolo della sua gara.

31‘ – Ranocchia ruba palla alla Sampdoria in difesa e parte in contropiede, superata la metà campo la passa a Verre ma si perde.

29‘ – Sugli sviluppi di una rimessa laterale la palla passa dalla testa di Henry che la spinge ma finisce tra i guantoni di Silvestri.

28‘ – La Samdoria prova qualche timida azione offensiva, la difesa rosanero al momento tiene bene.

26‘ – Ci prova anche Insigne dal centro dell’area di rovesciata, ma la conclusione è da dimenticare.

23‘ – Di Francesco effettua un ottimo passaggio di tacco a Ceccaroni che a sua volta riceve e crossa in area: il cross trova la testa di Henry che non riesce però a centrare l’obiettivo.

20‘ – Palermo ancora all’attacco: Di Francesco corre sulla fascia fino a davanti l’area senza trovare mai il tempo giusto per calciare. Tenta il tiro ma viene ribattuto. Sulla ribattuta arriva Ranocchia che calcia di primo ma spedisce il tiro alla destra dello specchio.

17‘ – Di Francesco va alla conclusione dalla distanza, ma la palla finisce alta sopra la porta.

13‘ – Brividi in area per il Palermo: a seguito di un calcio d’angolo Ceccaroni prova di testa a metterla dentro ma viene ribattuta da un avversario.

10‘ – Il Palermo in questi primi minuti si è riversato all’attacco. La squadra di Dionisi conquista il primo angolo del match. Ranocchia calcia dalla bandierina provando uno schema, ma non riesce.

8′ – Henry viene atterrato da un avversario, calcio di punizione per i rosanero.

3′ – Romagnoli non ce la fa, Sottil costretto al primo cambio: al suo posto entra Ferrari.

2‘ – Rosanero subito riversati in avanti. In occasione della prima azione del match, Romagnoli si fa male e viene soccorso dai sanitari.

1′ – Inizia il match al Barbera.

IL TABELLINO

PALERMO: 1 Desplanches, 4 Baniya, 8 Segre (C), 10 Ranocchia, 11 Insigne, 17 Di Francesco, 20 Henry (Dal 67′ Le Douaron), 23 Diakité, 26 Verre (Dal 67′ Vasic), 32 Ceccaroni, 43 Nikolaou. A disposizione: 12 Nespola, 46 Sirigu, 3 Lund, 6 Gomes, 7 Di Mariano, 9 Brunori, 14 Vasic, 18 Nedelcearu, 19 Appuah, 21 Le Douaron, 25 Buttaro, 29 Peda. Allenatore: Dionisi.

SAMPDORIA: 33 Silvestri, 5 Riccio, 6 Romagnoli (C)(Dal 3′ Ferrari), 7 Bellemo, 10 Tutino, 11 Pedrola (Dal 64′ Sekulov), 15 Akinsanmiro (Dal 65′ Benedetti), 17 Meulensteen, 18 Venuti, 20 La Gumina, 44 Ioannou. A disposizione: 1 Vismara, 22 Ghidotti, 8 Ricci, 14 Kasami, 23 Depaoli, 25 Ferrari, 28 Yepes, 31 Vulikic, 34 Leonardi, 72 Veroli, 80 Benedetti, 84 Sekulov. Allenatore: Sottil.

ARBITRO: Doveri (Roma 1).

AA1: Berti (Prato).

AA2: Giuggioli (Grosseto).

IV UFFICIALE: De Angeli (Milano).

VAR: Di Paolo (Avezzano).

MARCATORI: Tutino al 39′, Di Francesco 45’+2′

NOTE: ammonito Venuti