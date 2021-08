Ecco la cronaca testuale del match targata ilovepalermocalcio.com:

PRIMO TEMPO

Inizia il match a San Gregorio Magno. 4′ Salernitana in attacco: D’Andrea sfiora la rete del vantaggio degli ospiti. 12′ Marconi ci prova dalla distanza, ma nulla da fare. Al 17′ Gol Salernitana, a segno Kristoffersen. 34′ Marconi atterra Kristoffersen, calcio di punizione per la Salernitana. Al 36′ ci prova D’Andrea dalla distanza con un tiro a giro, ma finisce fuori. Al 41′ per i rosanero ci prova Giron: dalla sinistra il laterale tenta il cross, ma la palla termine in rimessa dal fondo. Termina senza recupero il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Raddoppio della Salernitana al minuto 65′ con Coulibaly. GOOOL Del PALERMO! Andrea Silipo realizza un calcio di rigore al minuto 75′. Azione pericolosa di Doda dalla sinistra, il tiro del laterale viene però respinto da Belec quando siamo al minuto 90′

TABELLINO

PALERMO: 12 Massolo; 26 Marong, 16 Peretti, 15 Marconi; 29 Almici, 27 Luperini, 19 Odjer, 3 Giron; 7 Floriano (C.), 11 Fella; 20 Kanoute. Allenatore: Filippi. A disposizione: 1 Pelagotti, 22 Misseri, 2 Doda, 4 Accardi, 5 Buttaro, 10 Silipo, 13 Lancini, 18 De Rose, 35 Corona, 36 Mauthe, 6 Crivello, 21 Broh, 24 Somma.

SALERNITANA: 1 Belec, 2 Zortea, 3 Jaroszynski, 4 Bogdan, 5 Gyomber, 6 Ruggeri, 7 Capezzi (C.), 8 Schiavone, 9 D’Andrea, 10 Coulibaly, 11 Kristoffersen. Allenatore: Castori. A disposizione: 12 Russo, 13 Galeotafiore, 14 Strandberg, 16 Sy, 17 Vitale, 19 Obi, 20 Djuric, 22 De Matteis, 24 Di Tacchio.

Terna arbitrale: Robilotta Cristian, Vitale Pierpaolo, Capasso Mario.