E’ la Paganese l’avversario di turno del Palermo di Roberto Boscaglia, reduce dal primo successo stagionale conquistato in casa della Juve Stabia. Allo stadio “Renzo Barbera”, calcio d’inizio ore 15, si gioca l’11^ giornata del campionato di serie C, la prima di cinque partite casalinghe consecutive per i rosanero. Di seguito la cronaca live del match targata Ilovepalermocalcio:

PRIMO TEMPO: Pronti, via: inizia il match del Renzo Barbera. Al 3′ Palermo subito pericoloso al termine di un’azione ben manovrata, Kanoute si libera dell’avversario e va al cross per Rauti ma l’attaccante rosanero non arriva a colpire il pallone e la difesa della Paganese spazza. Pochissimi secondi più tardi ancora Palermo questa volta dalla parte apposta è Corrado a mettere il pallone in mezzo per la testa di Saraniti, respinge male Campani e si avventa sul pallone Rauti che cade per terra e vorrebbe un rigore ma il direttore di gara non è dello stesso avviso. Alla fine Rauti appoggia spalle alla porta per Floriano ma il passaggio non è preciso e la Paganese può ripartire. Al 6′ continua la pressione del Palermo, sia da destra che da sinistra. Ancora una volta si salva la Paganese che al 7′ supera la metà campo e prova a gestire il pallone dalla corsia sinistra ma i rosanero chiudono in fallo laterale. All’8′ fallo a metà campo brutto fallo su Saraniti, l’avversario entra a gamba tesa sull’attaccante rosanero. Ci stava il giallo, ma l’arbitro concede solo il calcio di punizione. All’11’ il Palermo passa in vantaggio: Broh serve sulla corsa Kanoute che entra in area e serve rasoterra Rauti che a tu per tu con il portiere avversario non sbaglia e insacca il pallone. Palermo-Paganese 1-0. Al 17′ ancora un fallo della Paganese, questa volta ai danni di Rauti che si stava involando sull’out destro: anche stavolta, forse, era da punire con un cartellino ma è solo calcio di punizione per gli uomini di Boscaglia. Sugli sviluppi del calcio piazzato, battuto da Almici, il Palermo sfiora il gol con Marconi che si trova nel posto giusto al momento giusto e da solo in mezzo a maglie azzurre colpisce al volo il pallone: conclusione alta. Al 25′ punizione per gli ospiti per un fallo a centrocampo di Rauti, la Paganese ha l’occasione per provare ad affacciarsi nella metà campo dei rosanero e conquista anche una serie di rimesse laterali dalla destra. Al 26′ Mattia si inserisce in area, viene servito da Diop e quasi dal fondo mette il pallone teso per Guadagni che contrastato da Palazzi va giù. La Paganese vorrebbe il calcio di rigore, ma il direttore di gara lascia correre. Al 30′ primo cambio per il Palermo: non ce la fa Palazzi, dentro Peretti. Al 33′ arriva il raddoppio del Palermo sugli sviluppi di un contropiede fatto partire da Martin: il francese lancia Rauti che si invola verso l’area avversaria, decide di servire in orizzontale Almici che mette in area un pallone perfetto per la testa di Saraniti che salta più alto di tutti e fa il 2-0 di testa. Palermo-Paganese 2-0. Al 36′ arriva il primo giallo della partita: ammonito Schiavino per un fallo su Floriano. Punizione dalla trequarti, batte Rauti direttamente in porta, il tiro è forte e teso ma centrale e Campani respinge. Al 45′ giallo anche per Cigagna, punito un fallo su Floriano sulla trequarti. Da posizione defilata sul pallone vanno al solito Martin e Almici, ma batte il difensore rosanero direttamente in porta: Compagni respinge. Finiscono i due minuti di recupero, Palermo-Paganese 2-0.





SECONDO TEMPO: Si riparte, nessun cambio per i due allenatori. Al 48 il Palermo si fa avanti con Rauti che serve sulla destra Kanoute, il numero 20 rosanero avanza palla piede e dal limite dell’area decide di andare al tiro: respinto da Campani. Al 52′ punizione dai 40 metri per la Paganese: dormita della difesa rosanero, Schiavino completamente solo batte di testa Pelagotti e riapre la partita. Sul difensore della Paganese c’era Rauti che se l’è fatto sfuggire. Al 56′ cambio per il Palermo, fuori Corrado dentro Crivello. Al 59′ Pelagotti in presa sicura su un colpo di testa di Diop da posizione ravvicinata. Al 62′ calcio d’angolo per la Paganese: batte Squillace, ancora corner dalla parte opposta per gli ospiti. Calo fisiologico dei rosanero in questi primi 20′ del secondo tempo, troppi errori banali degli uomini di Boscaglia che iniziano a soffrire a centrocampo. Al 66′ ancora Paganese pericolosa con Squillace che tutto solo va al cross, fallo in attacco e il Palermo può ripartire da Pelagotti. Boscaglia prepara tre cambi: pronti ad entrare Luperini, Silipo e Lucca al posto di Martin, Floriano e Saraniti. Al minuto 85 fallo di Crivello a centrocampo, ma riparte l’azione del Palermo 4 contro 3. Lucca serve Silipo largo sulla destra, ma il numero 10 rosanero era in fuorigioco. Al minuto 87 colpo di testa di Schiavino per Campani, i due rischiano tantissimo perché ad intercettare il pallone ci sono due attaccanti del Palermo ma per fortuna degli ospiti il pericolo viene spazzato via. Un minuto più tardi corner per la Paganese, Pelagotti esce in presa sicura. Un minuto più tardi corner per la Paganese, Pelagotti esce in presa sicura. La Paganese non si arrende e prova a tutti i costi a centrare il gol del pareggio, Palermo riversato tutto nella sua metà campo fino al 90′ quando ha l’occasione di ripartire in contropiede con Rauti che serve Almici ma il pallone impatta su un difensore della Paganese. Sono 4 i minuti di recupero. Passano anche quelli, Palermo batte Paganese 2-1.

IL TABELLINO

PALERMO: 1 Pelagotti; 29 Almici, 5 Palazzi (31′ Peretti), 15 Marconi, 3 Corrado (56′ Crivello); 8 Martin (69′ Luperini), 21 Broh; 20 Kanoute, 23 Rauti, 7 Floriano (69′ Silipo); 9 Saraniti (69′ Lucca). A disposizione: 12 Fallani, 22 Matranga, 2 Doda, 4 Accardi. Allenatore: Boscaglia.

PAGANESE: 1 Campani; 20 Cigagna (58′ Carotenuto), 23 Schiavino (C.), 21 Sirignano; 5 Mattia, 6 Bramati (58′ Scarpa), 8 Bonavolontà, 7 Gaeta, 3 Squillace; 26 Guadagni (58′ Cesaretti), 11 Diop. A disposizione: 12 Bovenzi, 22 Fasan, 4 Sbampato, 9 Isufaj, 18 Mendicino, 24 Criscuolo, 27 Curci. Allenatore: Erra.

ARBITRO: Fabio Nattilla di Molfetta (Pappagallo-Dell’Olio); IV ufficiale Fabio Pirrotta di Barcellona Pozzo di Gotto.

MARCATORI: 11′ Rauti, 33′ Saraniti, 52′ Schiavino

NOTE: ammoniti Schiavini, Cigagna, Lucca