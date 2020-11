E’ Palermo-Monopoli la sfida in scena oggi allo stadio Renzo Barbera, calcio d’inizio alle ore 15. I rosanero cercano il riscatto dopo la sconfitta subita in pieno recupero mercoledì contro la Turris e per l’occasione Boscaglia ha scelto di schierare i suoi con Luperini e Silipo dal 1′. Sorpresa al centro della difesa, dove al fianco di Marconi c’è Somma. Di seguito la cronaca live del match valido per la 13^ giornata del campionato di serie C targata Ilovepalermocalcio:

PRIMO TEMPO: Dopo il minuto di silenzio allo stadio Renzo Barbera per la scomparsa di Diego Armando Maradona, il Monopoli batte il calcio d’inizio. Al 2′ è subito corner per il Palermo: batte Silipo, ma è uno schema, il numero 10 rosanero riceve di nuovo palla da Almici e fa partire il cross ma Menegatti blocca senza alcun problema. Un minuto più tardi retro passaggio di Somma per Pelagotti che prende il pallone con le mani ed è punizione dalla linea dell’area piccola per il Monopoli: muro rosanero sulla linea di porta, calcia Paolucci. Pallone respinto. Al 5′ giallo per Saraniti, nell’occasione precedente era stato ammonito Pelagotti. Al 6′ occasione per il Palermo con Rauti che supera l’avversario, serve Floriano che tenta il tiro ma colpisce male il pallone. Nulla da fare per i rosanero. All’8′ Silipo serve in orizzontale Floriano, il numero 7 lascia partire il tiro a giro che Menegatti manda in corner. Al 10′ ancora pressing del Palermo, nuovamente pericoloso con Rauti che tutto solo si invola verso la porta, forse calcia un po’ in ritardo e il portiere respinge su Saraniti che calcia ma colpisce l’avversario. Buon momento dei rosanero. Al 13′ punizione da posizione interessante per il Palermo per un fallo su Rauti. Sul pallone va il solito Almici, che calcia direttamente in porta ma Menegatti respinge la sfera. al 16′ tiro rasoterra a fil di palo di Silipo, servito da Rauti. Al 19′ calcio di rigore per il Palermo: su un cross di Crivello il numero 3 del Monopoli colpisce con la mano. Batte Almici e fa gol! Palermo 1, Monopoli 0 al 20‘. Al 23’ calcio d’angolo per il Palermo, cross perfetto di Silipo per la testa di Marconi che la mette all’incrocio dei pali e fa 2-0! Al 30′ fallo di Marconi su Tazzer e calcio di punizione per il Monopoli: cross in area di Giorno, blocca Pelagotti. Al 32′ ripartenza del Monopoli con Santoro che verticalizza per Starita, ma era in fuorigioco. Al 36′ altro calcio d’angolo per il Palermo. Batte il solito Almici, ma il direttore di gara ferma tutto per un fallo in attacco. Al 45′ ottima chiusura di Marconi su Santoro, corner per il Monopoli. Batte Paolucci corto per Tazzer che crossa ma la difesa rosanero spazza. Passa anche il minuto di recupero concesso dall’arbitro, Palermo-Monopoli 2-0 all’intervallo.





SECONDO TEMPO: inizia la ripresa, nessun cambio nelle due formazioni. Dopo una manciata di secondi Saraniti viene atterrato in area, forse ci poteva stare il calcio di rigore, ma il direttore di gare lascia correre. Al 46′ è subito punizione per il Palermo dai 40 metri, batte Rauti: palla alta sopra ala traversa. Al 48′ bel contropiede del Palermo: Silipo serve Saraniti che apre a sinistra per Floriano, il numero 7 però sbaglia il tiro. Su capovolgimento di fronte un po’ di confusione nell’area di rigore del Palermo, si ferma Somma pensando che l’arbitro fischiasse il fuorigioco ma così non è. Il Monopoli però non riesce ad approfittarne. Al 51′ fallo di Almici al limite dell’area, il difensore rosanero si becca anche il giallo. Sul pallone va Giorno, la difesa del Palermo spazza. Al 55′ tre cambi per il Monopoli, un minuto più tardi due per il Palermo: dentro Kanoute per Silipo e Broh per Rauti. Al 58′ bell’azione del Palermo con Broh che serve rasoterra Saraniti dentro l’area, l’attaccante rosanero però non ci crede e il pallone si spegne sul fondo. Al 59′ ancora una ripartenza sprecata dai rosanero: questa volta è Kanoute a Servire sulla corsa Saraniti accompagnato da Floriano, il numero 9 decide però di fare tutto da solo e si fa rubare la palla. Al 61′ Guierbe sale sulla sinistra e crossa in area, ma nessuno dei suoi compagni ci arriva. Al 62′ calcio d’angolo per gli ospiti, allontana il pallone Saraniti di testa. Momento positivo del Monopoli che si affaccia più spesso in area di rigore del Palermo, i rosanero ribattono colpo su colpo. Al 64′ bellissimo tiro da fuori area di Floriano che impegna Menegatti, angolo per il Palermo. Al 69′ il numero 7 rosanero lascia il campo a Valente. Al 75′ GOL PALERMO! Almici sale sulla fascia, taglia verso il centro e serve Kanoute che la mette in mezzo per Saraniti: l’attaccante rosanero riceve palla, si gira e col sinistro batte Menegatti per il 3-0. All’81’ calcio d’angolo per il Monopoli sugli sviluppi di una punizione: nessun pericolo per il Palermo. Sono 4 i minuti di recupero. Finisce così, Palermo batte Monopoli 3-0.

IL TABELLINO

PALERMO (4-2-3-1): 1 Pelagotti; 29 Almici, 24 Somma (83′ Accardi), 15 Marconi, 6 Crivello (C.); 27 Luperini (83′ Martin), 19 Odjer; 10 Silipo (56′ Kanoute), 23 Rauti (56′ Broh), 7 Floriano (69′ Valente); 9 Saraniti. A disposizione: 12 Fallani, 22 Matranga, 2 Doda, 3 Corrado, 5 Palazzi, 13 Lancini, 17 Lucca. All. Roberto Boscaglia

MONOPOLI: 22 Menegatti, 5 Arena, 6 Nicoletti, 3 Mercadante (55′ Vassallo), 28 Santoro (72′ Samele), 8 Piccinni (72′ Sales), 4 Giorno, 31 Tazzer (55′ Zambataro), 29 Guiebre, 10 Paolucci, 7 Starita (55′ Marilungo). A disposizione: 12 Pozzer, 19 Antonacci, 24 Nina, 27 Rimoli. All. Giuseppe Scienza

ARBITRO: Mario Vigile di Cosenza (Fontemurato-Ciancaglini); IV ufficiale Mario Perri di Roma 1

MARCATORI: 20′ Almici, 23′ Marconi, 75′ Saraniti

NOTE: ammoniti Pelagotti, Saraniti, Paolucci, Almici, Somma