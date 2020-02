E’ il Licata l’avversario del Palermo in occasione della 25^ giornata del campionato 2019/20 di serie D. Di seguito la cronaca live del derby in scena allo stadio Dino Liotta, targata Ilovepalermocalcio:

PRIMO TEMPO

1′ Pronti via, inizia il derby Licata-Palermo

3′ Langella scarica per Ficarrotta che prova il tiro: deviato in angolo

4′ Sugli sviluppi del calcio d’angolo il direttore di gara è costretto a fermare il gioco per uno scontro in area tra Lancini e due difensori avversari: nulla di grave, riprende la partita

7′ Punizione per il Licata, subito ribattuta da Crivello ma la sfera torna in possesso dei gialloblù

8′ Contropiede del Licata che entra in area con due giocatori, Lancini in anticipo manda in corner. I gialloblù battono tre angoli consecutivi: Ficarrotta prova a lanciare Floriano in contropiede ma l’attaccante rosanero viene chiuso

11′ Il numero 4 allarga per Daniello che scende sulla fascia lascia partire il destro e la mette nel sette. Licata 1, Palermo 0

16′ Licata vicino al raddoppio: Peretti svirgola pericolosamente davanti alla porta di Pelagotti mettendo in difficoltà la retroguardia rosanero, alla fine l’estremo difensore del Palermo riesce ad allontanare il pericolo allungandosi e mandando il pallone in angolo

23′ Prima mezzora che vede il Licata decisamente superiore ai rosanero. Gli uomini di Pergolizzi non riescono a creare azioni pericolose, peccano troppo di imprecisione nei passaggi e troppo spesso sono anticipati dagli avversari

31′ Il Palermo prova a distendersi in avanti il pallone giunge a Langella che la mette dentro l’area facendo tunnel all’avversario, ma non c’è nessun compagno dalle parti di Ingrassia

32′ Punizione per il Palermo sulla trequarti: batte Langella, il suo è un cross ma Ingrassia blocca senza problemi

37′ Giallo a Crivello per proteste

42′ Doda si fa rubare palla ingenuamente, la sfera giunge al numero 4 del Licata che serve Cannavò ma Mauri chiude e neutralizza il pericolo

45′ Giallo anche per Mauri. Intanto sono 2 i minuti di recupero

45’+2 Non succede più niente, il primo tempo di Licata-Palermo finisce 1-0. Molto male i rosanero in questa prima frazione di gioco, meritato fin qui lo svantaggio

SECONDO TEMPO

46′ Si riparte, in campo gli stessi uomini del primo tempo

48′ Il Palermo si fa vedere in avanti con Floriano che scende sulla sinistra, lascia partire un tiro-cross respinto da Ingrassia: Silipo raccoglie la sfera e libera il tiro decisamente fuori misura che impatta addirittura sulla ringhiera del balcone del palazzo vicino lo stadio

50′ Silipo vicino al gol del pari, Ingrassia manda in corner aiutato dalla traversa

57′ Pallone messo in mezzo da Floriano, Ficarrotta non arriva di testa ma Langella sì: il numero 33 rosanero cicca però il tiro

58′ Pergolizzi prepara il primo cambio, pronto ad entrare Lucca

59′ Dentro Lucca per Peretti: il Palermo passa al 4-2-3-1 con Doda esterno sinistro al posto di Crivello spostato al centro della difesa

61′ Palermo ancora una volta vicinissimo al gol del pari, decisivo anche qui Ingrassia: dalla sinistra Ficarrotta passa la sfera a Lucca che la mette in mezzo per l’accorrente Floriano, l’attaccante rosanero colpisce a botta sicura ma il portiere del Licata leva letteralmente il pallone dall’angolino basso. Grandissima parata di Ingrassia

64′ Ficarrotta tenta la conclusione dalla distanza: il suo tiro è debole e si spegne comune sul fondo del campo

67′ Altro cambio per il Palermo: dentro Felici per Silipo che non prende bene la sostituzione

70′ Palla di Adeyemo per Convitto che entra in area di rigore, Langella sporca il pallone salvando una grande occasione da gol del Licata

72′ Sugli sviluppi di un calcio d’angolo per i rosanero Ingrassia non arriva sul pallone, Lancini sì ma lo colpisce con la coscia e la sfera impatta sulla traversa

74′ Ripartenza di Floriano che si accentra e scarica su Lucca, l’attaccante rosanero gli restituisce al centro dell’area la sfera ma Floriano la spara alta sopra la traversa divorando una ghiotta occasione

76′ Felici mette il pallone in mezzo per Lucca che lascia partire la conclusione dagli undici metri circa: il tiro è murato da un difensore in maglia gialloblù

80′ Il Licata trova il gol del raddoppio con Convitto, complice il liscio di Lancini che ha permesso all’attaccante gialloblù di calciare e battere Pelagotti. L’estremo difensore rosanero era fuori dai pali, ha toccato invano il pallone con la punta delle dita

85′ Punizione dal limite dell’area per Palermo, fallo su Doda

86′ Batte Mauri, palla in angolo

90′ Il direttore di gara assegna 5′ di recupero

IL TABELLINO

LICATA: 1 Ingrassia, 4 Doda, 5 Maltese (Cap.), 9 Cannavò, 10 Convitto (92′ Manfrè), 16 Adeyemo (77′ Cassaro), 19 Porcaro, 20 Mazzamuto, 22 Diaby, 23 Daniello, 28 Civilleri. A disposizione: 72 Callea, 2 Battimili, 3 Enea, 8 Sangiorgio, 13 Mangano, 15 Greco, 18 Rinoldo. Allenatore: Giovanni Campanella.

PALERMO: 1 Pelagotti, 6 Martinelli, 14 Ficarrotta, 19 Lancini, 23 Doda, 24 Crivello, 25 Floriano (92′ Ambro), 26 Mauri, 30 Silipo (67′ Felici), 33 Langella, 54 Peretti (59′ Lucca). A disposizione: 22 Fallani, 4 Accardi, 8 Martin, 9 Ricciardo, 32 Sforzini, 73 Kraja. Allenatore: Rosario Pergolizzi.

ARBITRO: Valerio Crezzini di Siena (Minafra-Barberis)

MARCATORI: Daniello 11′, Convitto 80′

NOTE: ammoniti Crivello, Mauri, Diaby, Maltese