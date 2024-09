LIVE COPPA ITALIA, NAPOLI-PALERMO 3-0

Al Maradona scendono in campo Napoli e Palermo. Gli uomini di mister Dionisi affrontano il Napoli di Conte nel match valevole per l’accesso agli ottavi di finale di Coppa Italia. I padroni di casa cambiano tantissimo nei primi 11: con il reparto offensivo composto da Neres, Ngonge, Raspadori e Simeone. Anche mister Dionisi, però, decide di apportare notevoli modifiche fin dai primi minuti di gioco rispetto all’ultima sfida contro il Cesena. In difesa spazio a Buttaro, Peda e Baniya, in avanti Brunori e Le Douaron cercheranno di far male all’esperta difesa partenopea.

Nella prima frazione di gioco il Napoli si impone. A sbloccare il match è Ngonge al 6′: sinistro verso la porta rosanero con Sirigu che non è attento, Napoli avanti. Il raddoppio arriva dopo pochi minuti. Situazione simile a quella dell’1-0: Ngonge salta Buttaro e calcia di sinistro, palla in rete. Successivamente il Palermo prova a reagire sfiorando la rete con Brunori che colpisce il palo al 29′. Il Napoli trova la via del 3-0 su un colpo di testa di Juan Jesus su calcio d’angolo al 42′. All’intervallo Napoli avanti.

Secondo tempo

62′ – Cambi in casa Palermo: fuori Le Douaron e Ranocchia, dentro Gomes e Insigne.

60′ – Si affaccia in avanti il Palermo. Strappo di Saric che serve Le Douaron, cross deviato in angolo.

58′ – Palermo in 10. Vasic prova a prendere la palla con la gamba alta, per Collu è rosso.

56′ – Cambi in casa Napoli: fuori Lobotka e Ngonge, dentro Zerbin e Anguissa.

54′ – Ci prova Brunori. Il capitano recupera la sfera e prova il tiro da centrocampo, palla alta.

53′ – Fase di transizione della gara. Il Palermo prova a tenere il possesso della sfera.

48′ – Cross da angolo di Lund, sfera agevolmente bloccata da Caprile.

47′ – Occasione per i rosanero. Punizione battuta da Ranocchia verso l’area di rigore dei partenopei, Peda stacca di testa e sfiora il primo palo difeso da Caprile.

46′ – Primo possesso della seconda frazione in favore dei rosanero.

Fischia Collu! E’ iniziato il secondo tempo.

Primo Tempo

45′ – Collu fischia senza dare recupero. Napoli-Palermo è 3-0 all’intervallo.

42′ – Ancora Napoli. Neres scarica un mancino potente verso la porta rosanero: sfera che termina alta sopra la traversa.

40′- TERZO GOL NAPOLI! Calcio d’angolo per gli azzurri: Juan Jesus svetta più in alto di tutti e insacca la rete del 3-0.

39′ – Il Napoli rallenta e il Palermo prova a prendere campo.

35′ – Momento di transizione della gara. Il Napoli palleggia ed il Palermo prova a ripartire.

29′ – Occasione divorata per i rosanero. Sul lancio lungo di Sirigu, stacca altissimo Le Douaron che di testa spizza per Brunori: destro del capitano che si stampa sul palo. Sulla ribattuta Le Douaron calcia fuori.

24′ – Situazione dubbia per i rosanero. Le Douaron, lanciato da Peda, supera Caprile che lo stende in area di rigore: per Collu non c’è nulla.

23′- Occasione Napoli. Simeone riceve e scarica un destro potente verso la porta, ottima parata di Sirigu.

22′ – Si rallenta il match. Il Napoli gestisce con il Palermo che prova il pressing. Gli azzurri, però, riescono spesso a superare la prima linea rosanero.

18′ – Occasione rosanero. Cross di Saric, con Le Douaron che sfiora la sfera e non riesce ad indirizzarla verso la porta difesa da Caprile.

15′- Possesso palla Napoli, con i rosanero che provano a contrastare gli avversari con difficoltà.

11′ – RADDOPPIA IL NAPOLI! Ancora Ngonge. L’esterno riceve la sfera, supera Buttaro e con il mancino infila per la seconda volta Sirigu.

9′ – Si affaccia in avanti il Palermo: Lund recupera la sfera, arriva sul fondo e prova il cross. Il Napoli devia in angolo.

6′ – RETE NAPOLI! Papera di Sirigu sul sinistro di Ngonge, azzurri in vantaggio.

3′ – Ci provano i padroni di casa: Spinazzola supera Buttaro e serve Simeone che non riesce a deviare verso la porta.

2′ – Il Napoli prova a spingere nella corsia difesa da Ceccaroni, i rosanero però riescono a chiudere.

1′ – Possesso Napoli fin dai primi secondi, il Palermo si difende.

Fischia Collu! E’ iniziata Napoli-Palermo.

Prima del fischio d’inizio le squadre in raccolta per dedicare 1′ di silenzio alle vittime di Saviano.

TABELLINO

MARCATORI: Ngonge 6′, 11′; Juan Jesus 42′

Napoli (Allenatore: Conte):

Portiere: 25 Caprile

Difensori: 5 Juan Jesus, 30 Mazzocchi, 37 Spinazzola

Centrocampisti: 6 Gilmour, 16 Marin, 68 Lobotka (Cap.)

Attaccanti: 7 Neres, 18 Simeone, 26 Ngonge, 81 Raspadori

Panchina: 12 Turi, 14 Contini, 4 Buongiorno, 8 McTominay, 11 Lukaku, 13 Rrahmani, 17 Olivera, 21 Politano, 22 Di Lorenzo, 23 Zerbin, 77 Kvaratskhelia, 99 Anguissa.

Palermo (Allenatore: Dionisi):

Portiere: 46 Sirigu

Difensori: 3 Lund, 4 Baniya, 25 Buttaro, 29 Peda, 32 Ceccaroni

Centrocampisti: 10 Ranocchia, 14 Vasic, 30 Saric

Attaccanti: 9 Brunori (Cap.), 21 Le Douaron

Panchina: 1 Desplanches, 12 Nespola, 5 Lucioni, 6 Gomes, 7 Di Mariano, 8 Segre, 11 Insigne, 19 Appuah, 20 Henry, 23 Diakité, 27 Pierozzi, 43 Nikolaou.

Arbitro: Collu (Cagliari)

Assistenti: Mondin (Treviso), Mastrodonato (Molfetta)

IV Ufficiale: Guida (Torre Annunziata)

VAR: Pezzuto (Lecce)

AVAR: Di Vuolo (Castellammare di Stabia).