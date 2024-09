Coppa Italia, Palermo umiliato a Napoli. Gli azzurri vincono 5-0 e volano agli ottavi

Al Maradona è il Napoli ad accedere agli ottavi di finale di Coppa Italia. Un Palermo troppo fragile crolla a discapito di un Napoli, rivisitato, ma nettamente superiore. A sbloccare la rete è Ngonge al 6’: sinistro che passa sotto le braccia di un Sirigu più che colpevole. I padroni di casa raddoppiano all’11’: ancora Ngonge che, dopo aver superato Buttaro, scarica un mancino che si insacca in rete. Il Palermo prova a reagire con un destro di Brunori che si stampa sul palo. Chiude il primo tempo il gol su stacco di testa di Juan Jesus al 42’.

Nella ripresa il copione non cambia. Il Napoli mantiene il pallino del gioco e trova la rete al 70′ con Neres su un gravissimo errore in uscita di Ceccaroni. A mettere il punto sul match è McTominay. Il centrocampista, appena entrato, al 76′ sfrutta il cross di Lukaku e mette dentro la rete del 5-0 finale. Il Palermo poi prova a creare qualche azione offensiva, ma senza riuscire a far male agli avversari.

Secondo tempo

Fischia Collu! Al Maradona vince il Napoli 5-0.

90′- Occasione Lukaku. Il centravanti calcia ma sfiora il palo.

85′ – Ammonizione per McTominay

84′ – Ultimo cambio in casa Palermo: fuori Lund, entra Pierozzi.

83′ – Ancora McTominay. Il centrocampista riceve dal limite e scarica un destro potente che si stampa sulla traversa.

80′ – Il Palermo continua a soffrire, il Napoli trova con semplicità il terzo uomo sempre libero.

76′ – ALTRO GOL NAPOLI! Lukaku serve McTominay che insacca colpendo di prima la sfera.

74′ – Altri cambi in casa Napoli: fuori Neres, Raspadori e Simeone, dentro Kvaratskhelia, Lukaku e McTominay.

71′ – Sostituzioni per Dionisi: fuori Baniya e Saric, dentro Lucioni e Segre.

70′ – GOL NAPOLI. Gravissimo errore di Ceccaroni, incomprensibile gestione della sfera che permette al Napoli di recuperare e segnare con il mancino di Neres.

66′ – Ci prova ancora Brunori. Ruba palla a Rafa Marin e calcia alla destra di Caprile, palla fuori.

62′ – Cambi in casa Palermo: fuori Le Douaron e Ranocchia, dentro Gomes e Insigne.

60′ – Si affaccia in avanti il Palermo. Strappo di Saric che serve Le Douaron, cross deviato in angolo.

58′ – Palermo in 10. Vasic prova a prendere la palla con la gamba alta, per Collu è rosso.

56′ – Cambi in casa Napoli: fuori Lobotka e Ngonge, dentro Zerbin e Anguissa.

54′ – Ci prova Brunori. Il capitano recupera la sfera e prova il tiro da centrocampo, palla alta.

53′ – Fase di transizione della gara. Il Palermo prova a tenere il possesso della sfera.

48′ – Cross da angolo di Lund, sfera agevolmente bloccata da Caprile.

47′ – Occasione per i rosanero. Punizione battuta da Ranocchia verso l’area di rigore dei partenopei, Peda stacca di testa e sfiora il primo palo difeso da Caprile.

46′ – Primo possesso della seconda frazione in favore dei rosanero.

Fischia Collu! E’ iniziato il secondo tempo.

Primo Tempo

45′ – Collu fischia senza dare recupero. Napoli-Palermo è 3-0 all’intervallo.

42′ – Ancora Napoli. Neres scarica un mancino potente verso la porta rosanero: sfera che termina alta sopra la traversa.

40′- TERZO GOL NAPOLI! Calcio d’angolo per gli azzurri: Juan Jesus svetta più in alto di tutti e insacca la rete del 3-0.

39′ – Il Napoli rallenta e il Palermo prova a prendere campo.

35′ – Momento di transizione della gara. Il Napoli palleggia ed il Palermo prova a ripartire.

29′ – Occasione divorata per i rosanero. Sul lancio lungo di Sirigu, stacca altissimo Le Douaron che di testa spizza per Brunori: destro del capitano che si stampa sul palo. Sulla ribattuta Le Douaron calcia fuori.

24′ – Situazione dubbia per i rosanero. Le Douaron, lanciato da Peda, supera Caprile che lo stende in area di rigore: per Collu non c’è nulla.

23′- Occasione Napoli. Simeone riceve e scarica un destro potente verso la porta, ottima parata di Sirigu.

22′ – Si rallenta il match. Il Napoli gestisce con il Palermo che prova il pressing. Gli azzurri, però, riescono spesso a superare la prima linea rosanero.

18′ – Occasione rosanero. Cross di Saric, con Le Douaron che sfiora la sfera e non riesce ad indirizzarla verso la porta difesa da Caprile.

15′- Possesso palla Napoli, con i rosanero che provano a contrastare gli avversari con difficoltà.

11′ – RADDOPPIA IL NAPOLI! Ancora Ngonge. L’esterno riceve la sfera, supera Buttaro e con il mancino infila per la seconda volta Sirigu.

9′ – Si affaccia in avanti il Palermo: Lund recupera la sfera, arriva sul fondo e prova il cross. Il Napoli devia in angolo.

6′ – RETE NAPOLI! Papera di Sirigu sul sinistro di Ngonge, azzurri in vantaggio.

3′ – Ci provano i padroni di casa: Spinazzola supera Buttaro e serve Simeone che non riesce a deviare verso la porta.

2′ – Il Napoli prova a spingere nella corsia difesa da Ceccaroni, i rosanero però riescono a chiudere.

1′ – Possesso Napoli fin dai primi secondi, il Palermo si difende.

Fischia Collu! E’ iniziata Napoli-Palermo.

Prima del fischio d’inizio le squadre in raccolta per dedicare 1′ di silenzio alle vittime di Saviano.

TABELLINO

Espulsioni: Vasic

MARCATORI: Ngonge 6′, 11′; Juan Jesus 42′; Neres 70′; McTominay 76′

Napoli (Allenatore: Conte):

Portiere: 25 Caprile

Difensori: 5 Juan Jesus, 30 Mazzocchi, 37 Spinazzola

Centrocampisti: 6 Gilmour, 16 Marin, 68 Lobotka (Cap.)

Attaccanti: 7 Neres, 18 Simeone, 26 Ngonge, 81 Raspadori

Panchina: 12 Turi, 14 Contini, 4 Buongiorno, 8 McTominay, 11 Lukaku, 13 Rrahmani, 17 Olivera, 21 Politano, 22 Di Lorenzo, 23 Zerbin, 77 Kvaratskhelia, 99 Anguissa.

Palermo (Allenatore: Dionisi):

Portiere: 46 Sirigu

Difensori: 3 Lund, 4 Baniya, 25 Buttaro, 29 Peda, 32 Ceccaroni

Centrocampisti: 10 Ranocchia, 14 Vasic, 30 Saric

Attaccanti: 9 Brunori (Cap.), 21 Le Douaron

Panchina: 1 Desplanches, 12 Nespola, 5 Lucioni, 6 Gomes, 7 Di Mariano, 8 Segre, 11 Insigne, 19 Appuah, 20 Henry, 23 Diakité, 27 Pierozzi, 43 Nikolaou.

Arbitro: Collu (Cagliari)

Assistenti: Mondin (Treviso), Mastrodonato (Molfetta)

IV Ufficiale: Guida (Torre Annunziata)

VAR: Pezzuto (Lecce)

AVAR: Di Vuolo (Castellammare di Stabia).