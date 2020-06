Tutto pronto per il Consiglio Federale che deciderà le sorti dei campionati italiani, si studia il piano b in caso di stop. Tante le decisioni importanti da prendere, intanto ha parlato ai microfoni di “Sky Sport” il patron del Carpi, Stefano Bonacini, queste le sue parole: «Non ci siamo mai sentiti in serie B, a noi non è cambiato niente. Siamo sempre stati i primi a dire di voler giocare. Per me le promozioni e le retrocessioni devi giocartele sul campo. Quando poi ci sono 55 presidenti che non vogliono giocare, per me il merito sportivo è importante. Non so cosa deciderà il Consiglio Federale. Avevamo chiesto di fare un’assemblea l’8, ma ci è stato detto che non c’era tempo. Attendiamo in modo silente, siamo in un’assemblea che dovrebbe essere democratica ma che di democratico ha ben poco».