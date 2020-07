E’ ancora in corso il Consiglio Comunale che riguarda il Palermo. L’emendamento approvato è il numero 14 in cui l’amministrazione si impegna a liberare da cose e persone le parti dello stadio al momento non a disposizione della società. Inoltre, è stato anche approvato l’emendamento numero 15 in cui viene esplicitato che la manutenzione ordinaria sarà affidata al Palermo, mentre quella straordinaria al Comune.