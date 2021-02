Arriva una sconfitta per il Palermo nella gara appena conclusasi contro l’Avellino. I rosanero sono usciti dal campo perdendo 1-0 dopo una papera incredibile di Alberto Pelagotti su un rinvio di Silvestri da metà campo. Nonostante l’ordine in campo, la squadra di Boscaglia non è riuscita ancora una volta a far male alla difesa irpina. Il terzo posto si allontana ancora di più, con un Palermo che adesso è quasi fuori dalla zona playoff. Di seguito il tabellina della gara:

PRIMO TEMPO: Inizia la gara! Primo calcio d’angolo per il Palermo, andrà alla battuta Valente al minuto 3′. Ci prova dalla distanza De Rose, Forte respinge al minuto 7′. Calcio di punizione in favore del Palermo, trattenuto irregolarmente Broh da Tito al minuto 9′. Carriero ferma in scivolata Valente, l’arbitro ha valutato l’intervento in maniera fallosa e ha estratto il giallo al minuto 14′. Tanti falli in mezzo al campo, in una gara fin qui molto tattica, siamo giunti al minuto 19′. Ci prova Kanoute per il Palermo al minuto 20′, palla raccolta da Forte. Calcio di punizione in favore dell’Avellino da buona posizione, batterà Tito al minuto 23′. Grande occasione per il Palermo con Valente al minuto 27′, l’attaccante rosanero viene murato dalla difesa, sarà corner. L’Avellino fa girare palla al minuto 33′, gli irpini non riescono però a sfondare la retroguardia rosanero. Calcio di punizione per il Palermo battuto da Valente al 41′, respinge la difesa irpina. Termina il primo tempo sul punteggio di 0-0.





SECONDO TEMPO: Riprende la gara. Calcio di punizione per il Palermo sulla corsia mancina al minuto 48′. Ci prova Doda dal limite per i rosanero al minuto 50′, palla alta. Papera clamorosa di Alberto Pelagotti che si fa beffare da un rinvio di Silvestri, Avellino in vantaggio, è 1-0 il parziale. Calcio di punizione in favore dell’Avellino, se lo conquista Fella al minuto 58′. Ci prova De Rose per i rosanero al minuto 66′, palla deviata in angolo. Dentro Silipo e Almici nel Palermo al minuto 68′. Fase morta della gara, le due squadre non riescono a farsi male quando siamo al minuto 75′. Almici crossa dalla destra per il Palermo al minuto 78′, palla che però non trova compagni. Grande occasione per l’Avellino al minuto 82′, Bernardotto non arriva alla conclusione.

IL TABELLINO

AVELLINO: 22 Forte, 28 Silvestri L., 6 Miceli (C.), 31 Illanes; 23 Ciancio, 27 D’angelo, 4 Aloi, 21 Carriero, 3 Tito; 11 Fella, 19 Maniero. Allenatore: Braglia. A disposizione: 1 Pane, 2 Rizzo, 7 Bernadotto, 8 Silvestri M., 9 Santaniello, 10 De Francesco, 13 Dossena, 15 Rocchi, 17 Adamo, 33 Baraye.

PALERMO: 1 Pelagotti; 4 Accardi (C.), 5 Palazzi, 24 Somma, 2 Doda; 27 Luperini, 18 De Rose, 21 Broh; 20 Kanoute, 9 Saraniti, 14 Valente. Allenatore: Boscaglia. A disposizione: 12 Fallani, 6 Crivello, 7 Floriano, 8 Martin, 10 Silipo, 13 Lancini, 16 Peretti, 19 Odjer, 23 Rauti, 29 Almici.

ARBITRO: Matteo Gualtieri (Asti). Assistenti Dario Garzelli (Livorno) e Francesco Santi (Prato).

MARCATORI: Silvestri 50′;

NOTE: