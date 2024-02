‘L’infortunio è serio’, si ferma sul più bello: Inter preoccupata dagli esami | Ecco i risultati

Brutte notizie per il club meneghino, che non avrà a disposizione per diverso tempo un calciatore chiave della rosa in seguito all’infortunio, rivelatosi più grave di quanto ci si aspettava.

L’Inter sta vivendo una stagione magica. Il campionato ormai sembra essere in cassaforte, e adesso il principale obiettivo è quello di proseguire la corsa anche nelle coppe europee.

Per far sì che questo accada però Simone Inzaghi dovrà avere a disposizione tutti gli uomini possibili, utili sia per provare a risolvere delle situazioni intricate e sia per mettere in atto delle rotazioni in modo da far rifiatare qualcuno.

Purtroppo però non arrivano buone notizie da Appiano Gentile. Il top player della rosa infatti si è fatto male, e dopo i classici controlli strumentali sono arrivati i risultati che non lasciano ben sperare.

Il calciatore infortunato

Martedì sera, nel corso della gara di andata degli ottavi di finali di Champions League tra Inter e Atletico Madrid, vinta per 1-0 dagli uomini di Simone Inzaghi grazie ad un gol di Marko Arnautovic, Marcus Thuram è rientrato negli spogliatoi all’intervallo senza più tornare in campo. L’attaccante francese infatti aveva riportato un problema fisico, venendo sostituito dal tecnico, che al suo posto ha fatto entrare proprio il match winner della sfida.

Inizialmente si era pensato ad un infortunio di poco conto per il figlio d’arte, ma gli esami strumentali hanno riportato una realtà ben diversa. L’elongazione all’adduttore della coscia destra patito dal calciatore francese infatti lo costringerà a rimanere ai box almeno per due settimane. Un’assenza che non sarà lunghissima dunque, ma che comunque lo costringerà a saltare diversi appuntamenti importanti della squadra.

Quando torna Thuram?

Di sicuro il giocatore non prenderà parte alle prossime due sfide di campionato in programma domenica pomeriggio a Lecce e mercoledì sera a San Siro contro l’Atalanta (recupero della giornata rinviata a causa della Supercoppa italiana). Per non rischiarlo poi Simone Inzaghi probabilmente non lo farà giocare nemmeno nella gara contro il Genoa del prossimo 4 marzo.

E’ dunque probabile che Thuram riveda il campo nella delicata trasferta di Bologna in programma sabato 9 marzo. L’idea del tecnico sarebbe quella di dargli minutaggio contro il felsinei in modo da avere il proprio attaccante a pieno regime per la partita di ritorno contro i Colchoneros del Wanda Metropolitano, che sancirà se il cammino della Beneamata nella coppa dalle grandi orecchie proseguirà o meno.