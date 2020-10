L’infettivologo Matteo Bassetti è intervenuto a “Mattino Cinque” e ha commentato il contenuto del nuovo Dpcm.

«Non so dove porterà questo Dpcm. Francamente ho grossi dubbi che grazie a queste misure ridurremo i contagi. Credo che la circolazione del virus continuerà inesorabile.





«Mi pare di vedere che le idee sono molto confuse – riferisce l’infettivolgo – non si può continuare a saltare da un provvedimento all’altro. La cosa che spiace vedere è che nel Dpcm non si faccia menzione alle persone anziane e fragili – considera Bassetti – si sarebbe dovuto pensare a mettere in sicurezza questa categoria attraverso, per esempio, dei servizi sociali», conclude l’esperto.