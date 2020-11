L’edizione odierna de “Il Fatto Quotidiano” si sofferma su una situazione controversa: gli arbitri di Serie C non fanno tamponi.

In campo non ci vanno solo i 22 giocatori, super monitorati dalle società, ma anche i direttori di gara. In Serie C, in alcuni casi, non fanno un tampone da 2 mesi, e magari si contagiano tra loro.





Eppure nel protocollo Figc del 28 settembre è scritto chiaramente che “le presenti previsioni si applicano anche agli arbitri”. Ma se la Serie C è un campionato professionistico, lo stesso non vale per i fischietti. Così per loro i controlli si sono limitati a un tampone, effettuato durante il raduno precampionato di Sportilia a inizio settembre, più un test sierologico al mese.