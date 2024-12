Ligue 1, terrore durante Nantes-Rennes: ricevute due minacce bomba

Come riportato da “Ouest France”, nel match di Ligue 1 tra Nantes-Rennes, terminata 1-0 in favore dei padroni di casa, si sono verificati attimi di tensione e paura. Mentre le squadre si affrontavano nello stadio “de la Beaujoire”, sono state segnalate due minacce bombe contemporaneamente, non collegate però tra loro.

Il tutto è cominciato con una telefonata ricevuta dalle autorità intorno alle 18:40 da un uomo che affermava di essere vicino ad Hamas. Alla fine, la polizia è riuscita a identificare un numero di telefono situato nel 20° arrondissement di Parigi. Un uomo e suo figlio sono stati arrestati e presi in custodia.