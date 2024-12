Al-Khelaifi: «Superlega? Non è mai esistita. E’ fallita e non tornerà»

Nasser al Khelaifi, presidente del PSG, ha rilasciato una lunga intervista a Marca per discutere di tutti i temi d’interesse che lo circondano. In particolare si è espresso sul tema Superlega, definendola fallita:

«Superlega? Non esiste. In realtà non è mai esistita, se non nella testa di pochi illusi. E ora, con il nuovo formato delle tre competizioni maschili UEFA e il rinnovato Mondiale per Club della FIFA, è ancora più impossibile. Nessuno la sosterrà: né i tifosi, né i giocatori, né i media, né i governi, né i club. Sapete che solo due club la sostengono; spero che un giorno si rendano conto del loro errore di giudizio e tornino nella famiglia europea. Sul Mondiale per Club? Ci sono state alcune critiche, ma ora è il momento di smettere di lanciare pietre e di essere positivi e costruttivi. Si farà ed è fantastico. Questa settimana ero a Miami e si percepiva l’entusiasmo: stiamo portando il calcio in uno dei mercati più importanti dello sport. Il torneo porterà grandi ricavi sia ai club partecipanti che a quelli non partecipanti, contribuendo all’ecosistema calcistico. Renderà il calcio più globale, non solo europeo. E non aumenterà significativamente il carico di lavoro dei giocatori, dato che si gioca solo ogni quattro anni e per un numero limitato di squadre. Ciò che aumenta il carico di lavoro sono le leghe nazionali con 20 squadre, le due coppe nazionali, i replay e le amichevoli, oltre al fatto che molti allenatori non ruotano i giocatori».