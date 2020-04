Nelle ultime ore, la LFP (Ligue de Football Professionnel) ha ufficialmente presentato una proposta – con tanto di date – per portare a termine la Ligue 1 e Ligue 2, attualmente ferme per via dell’emergenza Coronavirus. Come si legge nel comunicato ufficiale, Ligue 1 e Ligue 2 hanno votato all’unanimità per la ripresa dei campionati e una delle ipotesi prevede di tornare in campo il 17 giugno: stagione 2019/2020 che terminerebbe, spareggi esclusi, il 25 luglio. Fissata anche la data dell’inizio della nuova stagione sportiva, quella 2020/2021, che partirebbe nel weekend del 22-23 agosto 2020. La LFP, si legge nel comunicato, è in attesa di conoscere le decisioni che il governo francese annuncerà per fine aprile, in particolar modo le modalità con le quali sarà possibile disputare le partite a porte chiuse. La Ligue de Football Professionnel, inoltre, ha chiesto alla Federazione francese di sviluppare un protocollo sanitario per la ripresa, sottolineando come la salute dei giocatori rappresenti l’assoluta priorità.