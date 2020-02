Il Licata domani affronterà il Savoia in un match importantissimo per la testa della classifica, gli oplontini devono per forza vincere per cercare di accorciare sul Palermo, mentre la squadra agrigentina ha bisogno di punti preziosi per i playoff. I gialloblu però scenderanno in campo rivoluzionati, infatti secondo quanto riporta “Licatanet.it”, mister Campanella dovrà rinunciare a Dama, Serenari, ma soprattutto al bomber Cannavò. L’attaccante è out per infortunio e non parteciperà alla sfida del Giraud.