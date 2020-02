Il Palermo domenica affronterà in trasferta il Licata. I rosanero vorranno senza dubbio ottenere una vittoria per mantenere invariata la distanza dal Savoia o provare ad allungare ulteriormente. Di seguito le quote dei bookmakers con la vittoria dei rosanero quotata a 1,50 mentre il pareggio a 3,90 e la vittoria dei padroni di casa a 5,25.