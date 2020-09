Non ha avuto neanche il tempo di sedersi in panchina Davide Concorre, ex tecnico del Troina ingaggiato dal Licata: la società ha infatti comunicato la decisione di sollevare dall’incarico il nuovo mister parlando esclusivamente di una decisione consensuale, senza aggiungere ulteriori giustificazioni, anche se come riportato da “Tuttoseried.com”, ci sarebbero stati numerosi scambi di vedute fra la dirigenza e lo stesso Boncore, su diversi aspetti.

Una mossa che comunque ha lasciato sorpresi i tifosi gialloblu, viste le poche settimane che ci separano dall’inizio della nuova stagione; in casa Licata urge dunque spegnere in anticipo il fuoco delle critiche portando alla propria corte un nuovo allenatore che possa soddisfare le aspettative della piazza. Quello di Campanella è un nome che stuzzica non poco vista la conoscenza dell’ambiente ed i risultati ottenuti, ma il profilo preferito sarebbe quello di Giuseppe Mascara, che ha convinto gli addetti ai lavori sulla panchina del Biancavilla.