Il Licata è già al lavoro per il dopo Campanella. Stando a quanto riferito da “Tuttoseried.com”, il direttore sportivo Andrea Marrali sta iniziando a valutare i profili ideali per sostituirlo. Bocche cucite in società, ma sono diverse le indiscrezioni. Uno dei nomi che certamente sarà valutato è quello di Pippetto Romano, allenatore esperto per la categoria. Un profilo amato dalla piazza, visto che Licata è la sua città d’adozione, dopo i tanti anni vissuti in campo con la fascia di capitano al braccio. Si tratterebbe di un ritorno di fiamma. Un altro nome è quello di Davide Boncore, allenatore del Troina nelle ultime due stagioni. In lizza anche l’ex tecnico del Roccella, Mimmo Giampà e l’ex Milazzo Danilo Rufini. Mentre resta difficile l’ipotesi che porta a Tommaso Napoli o Pietro Infantino.