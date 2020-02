Il bomber del Licata Antonio Cannavò è intervenuto ai microfoni di “Oplontini.com”, parlando della sfida con il Savoia e di quella, tra due settimane, contro la capolista Palermo. Ecco qui di seguito le sue parole.

Chi ti ha impressionato di più tra Palermo e Savoia, e chi pensi sai favorita per la vittoria finale?

«Non ho avuto modo di affrontarle da avversario perché prima delle due gare di andata, ero stato squalificato per tre gare, ma guardando i filmati delle gare da loro disputate, mi hanno impressionato entrambe; sono due squadre veramente forti, che meriterebbero di salire in serie C, però credo che alla fine la spunterà il Palermo che tra l’altro, a Dicembre, ha inviato alle avversarie un segnale forte, prendendo un calciatore come Floriano».

Si vocifera che siccome la tifoseria del Palermo è legata da un gemellaggio con quella del Licata, non ci sarà tanta “foga agonistica” da parte vostra, tra due settimane. Vuoi smentire, pubblicamente, queste voci?

«A noi fa piacere che tra le due tifoserie ci sia rispetto, ma queste voci sono assolutamente infondate. Noi ci impegneremo, come sempre, cercando di fare la nostra partita per raccogliere punti. Dunque, ti ripeto, le voci che circolano, sono ingenerose perché fino ad oggi, nessuno ci ha regalato nulla per cui, faremo lo stesso con gli altri. Allo stesso tempo, però, rispettiamo il Palermo per l’importanza della piazza e per la forza della squadra e auguro loro, di raggiungere al più presto i palcoscenici che meritano».