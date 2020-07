In attacco per l’FC Messina arriverà un over, indipendentemente dall’esito dei test fisici ai quali si sottoporrà il portoghese Alberto Gomes Aladje. Ferrante e Rizzieri hanno avuto un abboccamento con l’esperto attaccante del Palermo Ferdinando Sforzini, che dopo avere collezionato oltre 300 presenze e quasi cento reti tra i professionisti. Come riporta “Messinasportiva.it”, si tratta di un’operazione non semplice, al di là del possibile addio al capoluogo, per le cifre su cui viaggia la punta 35enne e la nutrita concorrenza.