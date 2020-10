Giorgio Heller, presidente del Trapani durante la gestione Fabio Petroni, è stato intervistato ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com.

Queste alcune sue parole: «Io e il dottor Danilo Mariani, con il Gruppo Carrano, abbiamo avuto l’ok della maggioranza del Livorno per entrare in società, ma legalmente non possiamo far niente perché, fino a giovedì prossimo, il Dottor Rossettano Navarra ha il diritto di prelazione sulle quote: noi ci aspettiamo un gesto di buon senso da parte del presidente, o prende subito il pacchetto azionario e rinuncia, anche per evitare il disastro che potrebbe consumarsi se la squadra non andrà a Olbia.





La burocrazia è dalla parte di Navarra, ma io non capisco il perché del suo atteggiamento: se non vuole o non può comprare le quote lo dica subito. Ora, con il solo 21%, sta tenendo in scacco una città, una tifoseria e un club.

A Trapani, a mio avviso, la situazione ha avuto un solo colpevole, Fabio Petroni, e io denunciai tutto nella conferenza che tenni lo scorso 10 gennaio: avevo preannunciato quello che poi è successo, ecco perché me ne sono andato. A Livorno invece ci sono più soci, più menti, più capacità, si può far bene. Chiaro, le difficoltà ci sono, ma si possono superare».