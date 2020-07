L’ex stella del Real Madrid Fernando Morientes riparte dall’Italia, in particolare dal Capri. Ecco le sue dichiarazioni riportate da “Repubblica.it”: «La prima volta a Capri, che non conoscevo, sono rimasto stregato dalla bellezza. Conosco poco l’Italia, Milano e Roma a parte, ma conto di approfondire. Al momento non mi trasferirò stabilmente qui, ma per il futuro, se il progetto cresce nella giusta direzione, non escludo una scelta radicale. Il nostro è un progetto grande e ambizioso. Partiamo da una categoria minore, ma vi assicuro che ne vedrete delle belle: porteremo il calcio vero a Capri dando un’opportunità a tutti i giovani talentuosi che si perdono per strada».