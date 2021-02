Luca Gotti, tecnico dell’Udinese, ha elogiato in conferenza l’ex rosanero Nestorovski, oggi autore di un gol:

«La situazione di emergenza ci ha tolto diverse alternative. E’ giusto ringraziare alcuni calciatori che hanno giocato in condizioni non ottimali. E’ stata una partita di grande attenzione per non concedere nulla a una squadra forte. Riuscire a dare uno spartito semplice e riconoscibile non è facile in questa situazione precaria. Oggi abbiamo condotto una gara attenta. Abbiamo trovato il gol alla fine, trovandolo con un giocatore che ha giocato poco, ma che si allena con l’entusiasmo di un ragazzo della Primavera».





Questa la rete del macedone: