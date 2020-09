Alberto Fontana, ex portiere di Palermo e Bari, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “Tuttobari.com”: «Credo che una società come il Bari abbia l’ambizione di vincere il campionato e di puntarci in maniera netta. Non è facile. Il girone C è difficilissimo, ma la pretendente numero uno deve essere il Bari. Il Bari parte già da un organico importantissimo. Solo un campionato fantastico come quello della Reggina ha rotto il suo incantesimo. Sono dell’idea che chi conosce la categoria e l’ha vinta sia importantissimo a livello caratteriale. Quei giocatori sono una scelta ragionata. Palermo? Come piazza e ambizione il Palermo è una squadra che può puntare alla Serie A. Il discorso è che come rosa il Bari oggi ha qualche cosa in più, poi sarà sempre il campo ad avere l’ultima parola. È logico che con l’entusiasmo che hanno in squadra, il Palermo sarà una rivale scomoda. Nel girone C ci sono parecchi campi caldi e tosti, con giocatori che splendono in città e diventano idoli. Il Bari ha comunque qualche vantaggio».