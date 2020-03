Diego Fabbrini, attaccante del Dinamo Bucarest ed ex Palermo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “Tuttomercatoweb.com”: «Calcio rumeno? Hanno fermato il campionato per tempo, quando ancora la situazione non era così grave ma già si capiva che non era più il caso di giocare a calcio. Aspettiamo e restiamo a casa, poi quando tutto sarà passato si tornerà a parlare di pallone. Resto in casa con la mia famiglia, con mia moglie, mia figlia e il mio cane. Il club ci ha dato un programma da seguire, cerchiamo di fare qualcosa in casa per non perdere la forma. Qua in Romania lo stop è previsto fino al 16 aprile, ma vediamo come evolverà la situazione. Tutto inevitabilmente è legato a ciò che succederà, a come si svilupperà l’epidemia. Qua i casi sono tanti, ma per fortuna ancora non tantissimi».