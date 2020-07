Moreno Zebi, direttore sportivo del Cesena, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Teleromagna”. Ecco quanto affermato: «La porta non è stata chiusa a nessuno. Questo vale per Agliardi, anche se stiamo cercando un profilo under per la porta, come per De Feudis, un giocatore che ritengo ancora funzionale al nostro progetto, o Cappellini, sul quale stiamo facendo alcuni ragionamenti».