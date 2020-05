Pierluigi Lopalco, responsabile della task force per l’emergenza coronavirus in Puglia, è tornato a parlare degli assembramenti dei ragazzi e della movida: “Gli eventuali effetti li vedremo a metà giugno, quando si ammaleranno i genitori. Gli effetti eventuali della movida – ha affermato – non li vedremo tra una settimana. Ma si vedranno molto più in là, almeno intorno a metà giugno. Un’eventuale circolazione del virus tra i giovani si scopre molto in ritardo, perché tra i giovani il virus circola in modo subdolo e inapparente. Ce ne accorgeremo quando trasmetteranno la malattia ai genitori”. L’epidemiologo ha quindi aggiunto: “Se tra i ragazzi c’era qualche positivo che ha attivato catene di trasmissione, dobbiamo aspettare due o tre generazioni di casi, quindi servono tre settimane come minimo. Ci sono ben 21 indicatori messi a punto dal Ministero della Salute per comprendere come sta andando l’epidemia. Gli effetti delle aperture saranno monitorati, anche se non velocemente”.