Lecco verso il Palermo, Di Nunno: «Non credo più alla salvezza»

Intervistato da “Unica Calcio Lecco” il presidente del Lecco, Di Nunno, ha rilasciato le seguenti parole:

«I calciatori e l’allenatore credono ancora nella salvezza, ma io no abbiamo a disposizione ancora 30 punti e ne servirebbero almeno 20 per salvarci, se il campionato proseguirà con questo ritmo. Se poi un paio di squadre dovessero iniziare a fare punti con continuità… Ci sarebbe poco da fare. Mi hanno detto che sono loro ad andare in campo, non l’allenatore. Si sono assunti la responsabilità del momento che stiamo vivendo. ‘Dipende da noi’, hanno spiegato. Ora vedremo con il Palermo».

