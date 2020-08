Il mondo del calcio ai tempi del Covid-19 è certamente diverso da quello a cui siamo sempre stati abituati e per le società, soprattutto appartenenti a categorie inferiori, riuscire a gestire i costi del protocollo sanitario non è un’impresa da poco. Ne ha parlato Angelo Maiolo, direttore generale del Lecco, ai microfoni di “LeccoChannelNews”: «Abbiamo assemblato una buona squadra, ma chiaramente i costi sono quelli che sono, quattromila euro ogni settimana, in società sono tutti arrabbiati. Stiamo facendo ciò che dice la Lega, ma non siamo per nulla contenti di quanto è necessario fare, non si può andare avanti così. Mi meraviglia perché Berretti e varie Under dovrebbero essere sottoposte ai medesimi test, ma questo non avviene: da sanitario mi sembra un’assurdità, perché non sono immuni al Covid. Non lo ha mai capito nessuno».