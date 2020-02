L’ex giocatore del Palermo Fabio Liverani, attuale tecnico del Lecce, ha commentato le ultime decisioni sul campionato. Di seguito le sue dichiarazioni: «Credo che in Italia si prendono decisioni, come al solito, senza senso e senza una logica. Questo ci riporta a vedere quel lato oscuro del calcio che abbiamo cercato di pulire. Questo campionato è stupendo in tutte le posizioni. Una decisione del genere dà un senso solo alla tutela di quelle quattro cinque società che hanno degli interessi».